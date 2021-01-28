Януковичу предъявили новое обвинение в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвиняет в государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича из-за подписания в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений. Об этом сообщает сайт ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генпрокурора сообщено о подозрении Януковичу в совершении » государственной измены».

Новость дополняется.