США изменят политику в отношении Кубы

США пересмотрят политику в отношении Кубы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

«Мы пересмотрим политику администрации [предыдущего президента Дональда] Трампа [в отношении Кубы], как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов», — сказала Псаки.

Она подчеркнула, что администрация действующего президента Джо Байдена пойдет по своему пути.

Ранее Байден приостановил продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию.