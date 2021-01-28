США изменят политику в отношении Кубы
Карина Казанцева
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США пересмотрят политику в отношении Кубы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.
«Мы пересмотрим политику администрации [предыдущего президента Дональда] Трампа [в отношении Кубы], как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов», — сказала Псаки.
Она подчеркнула, что администрация действующего президента Джо Байдена пойдет по своему пути.
Ранее Байден приостановил продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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