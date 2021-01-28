Байден отменил решения Трампа по медстраховке и женскому здоровью

Президент США Джо Байден подписал указы о здравоохранении, отменяющие решения его предшественника Дональда Трампа по медицинской страховке и женскому здоровью. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было», — приводятся слова Байдена.

По словам президента, он не привносит ничего нового, но возвращает закон о доступном здравоохранении и программе страхования.

Ранее Байден приостановил продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию.