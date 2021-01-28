В Берлине поприветствовали решение Гутерриша баллотироваться в генсеки ООН
Карина Казанцева
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Правительство ФРГ приветствует решение Антониу Гутерриша повторно баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса.
«Мы приветствуем готовность Антониу Гутерриша снова заступить на пост генерального секретаря ООН», — отметили политики.
Меркель и Маас подчеркнули, что он «твердой рукой умело и дальновидно» управлял ООН в сложные времена.
Ранее генсек ООН назвал 2020-й «годом смерти».
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