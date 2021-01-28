В Берлине поприветствовали решение Гутерриша баллотироваться в генсеки ООН

Правительство ФРГ приветствует решение Антониу Гутерриша повторно баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса.

«Мы приветствуем готовность Антониу Гутерриша снова заступить на пост генерального секретаря ООН», — отметили политики.

Меркель и Маас подчеркнули, что он «твердой рукой умело и дальновидно» управлял ООН в сложные времена.

Ранее генсек ООН назвал 2020-й «годом смерти».