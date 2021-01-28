Трамп намерен письменно выступить в Конгрессе по делу об импичменте

Бывший президент США Дональд Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте в американском сенате. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники.

Согласно сообщению, Трамп может направить в сенат письмо в свою защиту.

По данным телеканала, Трамп, находясь во Флориде, следит за выступлениями республиканцев против импичмента, называя таких однопартийцев союзниками.

Согласно источнику, Трампа «воодушевили» признаки того, что его оправдают в процессе об импичменте, а отсрочка рассмотрения помогла ему.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США внесли в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа.

13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.