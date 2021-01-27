МИД РФ выразил протест посольству США из-за фейков об акциях в России

МИД России вручил представителю посольства США в Москве ноту протеста из-за распространения «фейков» о протестных акциях 23 января, сообщает ведомство.

В министерстве отметили, что американские цифровые платформы распространяют ложную информацию о России и тиражируют провокационный контент.

В ноте протеста указано, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Заявление российского ведомства связано с публикациями посольства США о несанкционированных акциях, которые прошли 23 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие действия американского диппредставительства косвенным вмешательством во внутренние дела России.