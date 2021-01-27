Путин заявил, что может начаться «борьба всех против всех»

Президент России Владимир Путин, выступая на «давосской неделе», заявил, что в мире может начаться «борьба всех против всех». Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что нарастания мировых противоречий могут привести к попыткам разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, к разрушению традиционных ценностей.

«Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — сказал глава государства.

Президент также предупредил, что нельзя допустить горячего глобального конфликта в мире, потому что это может привести к концу цивилизации.

Давосский форум проходит в онлайн-формате под эгидой Всемирного экономического форума, он продлится до 29 января.