Путин поручил МИД провести переговоры с США о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел провести переговоры с США о заключении договора по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение главы государства.

«Поручить МИД России провести переговоры с Американской Стороной о заключении указанного международного договора, содержащего основные положения, одобренные правительством Российской Федерации, и по достижении договоренности обеспечить его заключение», — говорится в документе.

Также МИДу поручено принять предложение правительства о заключении ДСНВ от 8 апреля 2010 года.

Ранее стало известно, что проект о ратификации продления ДСНВ направлен в профильный комитет Госдумы.