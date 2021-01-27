Путин и Байден впервые созвонились

Российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил недавно вступившего в должность президента Байдена с началом работы.

Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой повестки и рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом и других сферах.

Так, они обговорили односторонний выход США из Договора по открытому небу, иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Отмечается, что инициатором разговора выступил американский глава.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки затруднилась дать прогноз по поводу телефонного разговора Байдена и Путина. Она заявила, что президент США берет телефон и общается с иностранными лидерами.