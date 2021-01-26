Байден усомнился в успехе процедуры импичмента Трампа
Президент США Джо Байден допустил, что импичмент бывшего главы государства Дональда Трампа не наберет в Сенате необходимые голоса республиканцев и не случится.
Об этом он сказал в интервью CNN.
«Я думаю, это должно произойти», — ответил Байден на вопрос журналиста, связанный с процедурой импичмента Трампа.
По данным телеканала, глава Белого дома сомневается в том, что резолюция об импичменте наберет в Сенате необходимые 17 голосов республиканцев и для признания Трампа виновным.
Как отметил Байден, результат процесса был бы другим, если бы Трампу предстояло находиться на посту президента еще полгода.
Ранее стало известно, что некоторые сенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу.
13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.