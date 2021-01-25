В Белом доме не знают о планах на телефонный разговор Байдена и Путина

В ближайшие дни телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не запланирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«На данный момент у меня нет прогнозов о каких-то звонках для вас», — ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос о телефонном разговоре Байдена и Путина.

Псаки отметила, что президент берет телефон и общается с иностранными лидерами.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова проявить гибкость в отношениях с США.