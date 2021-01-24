СМИ заявляют о «медовом месяце» для администрации Байдена

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Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Jonathan Ernst/Reuters

Новый глава США Джо Байден пользуется уважением у большинства граждан в первые дни своего президентства, что соответствует понятию «медовый месяц» в американской политике, свидетельствуют данные исследования ABC News и Ipsos.

По результатам опроса, 69% американцев одобряют действия администрации Байдена по борьбе с распространением коронавируса нового типа, 57% респондентов поддерживают уверенность нового президента в возможности объединить страну.

Кроме того, исследование ABC News и Washington Post показало, что действия Байдена во время переходного периода одобрили 67% жителей США.

При этом среди американцев, поддерживающих меры новой администрации по противодействию пандемии, более 40% республиканцев, указано в сообщении.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американцы со временем разочаруются в администрации 46-го президента США Джо Байдена. По его мнению, новая власть в США пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины.