СМИ заявляют о «медовом месяце» для администрации Байдена

Новый глава США Джо Байден пользуется уважением у большинства граждан в первые дни своего президентства, что соответствует понятию «медовый месяц» в американской политике, свидетельствуют данные исследования ABC News и Ipsos.

По результатам опроса, 69% американцев одобряют действия администрации Байдена по борьбе с распространением коронавируса нового типа, 57% респондентов поддерживают уверенность нового президента в возможности объединить страну.

Кроме того, исследование ABC News и Washington Post показало, что действия Байдена во время переходного периода одобрили 67% жителей США.

При этом среди американцев, поддерживающих меры новой администрации по противодействию пандемии, более 40% республиканцев, указано в сообщении.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американцы со временем разочаруются в администрации 46-го президента США Джо Байдена. По его мнению, новая власть в США пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины.