Байден отменил введенный Трампом режим ЧП на границе с Мексикой

Президент США Джозеф Байден в среду отменил введенный его предшественником на этом посту Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 января Трамп продлил еще на год действие соответствующего режима ЧП. Одной из главных причин его введения стала необходимость получения средств на финансирование возведения стены на американо-мексиканской границе в обход Конгресса.

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