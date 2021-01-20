Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство и борьбу с коронавирусом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обсудили взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства, а также сдерживание пандемии коронавируса.

До этого Лукашенко провел телефонные переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Они обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики.