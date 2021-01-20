Байден планирует подписать ряд указов, чтобы изменить «политическое наследие Трампа»

Избранный президент США Джо Байден намерен подписать ряд указов после проведения церемонии его инаугурации. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, подписание состоится для смещения «политического наследия Дональда Трампа».

Так, демократ намерен подписать указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения.

Кроме того, Байден также подпишет документ о прекращении строительства стены с Мексикой.

Всего ожидается ратификация 15 документов, передает агентство.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.