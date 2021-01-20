Трамп перечислил свои достижения на посту президента

Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на своей должности, отрывки из его речи показал Белый дом.

Он подчеркнул, что его администрация сделала то, что планировала и даже больше, а также подчеркнул, что «в США власти отвечают перед народом».

Трамп также напомнил, что за многие годы стал первым американским лидером, «который не начал никаких новых войн». Он также добавил, что его правление «восстановило силу» США и «американское лидерство за рубежом».

Он также отметил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена и надеется, что она сможет гарантировать стране безопасность и процветание.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на полдень 20 января (20.00 мск). В Вашингтон должны прибыть около 25 тыс. бойцов Нацгвардии. Известно, что действующий президент Дональд Трамп не посетит это мероприятие.