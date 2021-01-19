Трамп признал приход Байдена к власти

Президент США Дональд Трамп в своей прощальной речи признал приход к власти администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американский Белый дом.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — говорится в сообщении.

Трамп также отметил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.

Президент заявил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Известно, что действующий президент Дональд Трамп не пойдет на это мероприятие.