В Fitch оценили вероятность антироссийских санкций при Байдене

Риск санкций против России при администрации президента США Джо Байдена остается высоким. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

«Санкции США будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России при Байдене. Риск дополнительных санкций США остается высоким», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что санкции могут быть более адресными.

В то же время в агентство отметили, что Байден будет решать неотложные проблемы, вызванные коронавирусом, поэтому у него не будет времени на разработку существенных экономических санкций.