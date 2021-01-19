В Fitch оценили вероятность антироссийских санкций при Байдене

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Andrew Harnik/AP

Риск санкций против России при администрации президента США Джо Байдена остается высоким. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

«Санкции США будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России при Байдене. Риск дополнительных санкций США остается высоким», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что санкции могут быть более адресными.

В то же время в агентство отметили, что Байден будет решать неотложные проблемы, вызванные коронавирусом, поэтому у него не будет времени на разработку существенных экономических санкций.

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