В Fitch оценили вероятность антироссийских санкций при Байдене
Карина Казанцева
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Риск санкций против России при администрации президента США Джо Байдена остается высоким. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.
«Санкции США будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России при Байдене. Риск дополнительных санкций США остается высоким», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что санкции могут быть более адресными.
В то же время в агентство отметили, что Байден будет решать неотложные проблемы, вызванные коронавирусом, поэтому у него не будет времени на разработку существенных экономических санкций.
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