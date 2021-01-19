CNN: Трамп записал прощальную речь на посту президента США

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, 19 января, хотя окончательные сроки еще не определены.

В своем выступлении Трамп перечислил самые значительные, по его мнению, достижения на посту главы государства, рассказал источник.

Также в обращении упоминается «новая администрация», однако контекст высказывания о команде избранного президента Джо Байдена не уточняется.

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