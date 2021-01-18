Адвокат Джулиани не станет защищать Трампа по делу об импичменте

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил телеканалу ABC News, что он не будет защищать политика по делу об импичменте.

Ранее юрист заявил, что входит в команду защиты Трампа по делу об импичменте. Как отмечал Джулиани, защита будет доказывать, что утверждения президента о фальсификациях на выборах не являются подстрекательством к насилию.

Адвокат объяснил, что выступал с речью на митинге 6 января перед тем, как в Капитолии начались беспорядки, поэтому он является свидетелем и не может участвовать в суде или слушаниях в Сенате.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса США вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

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