Захарова рассказала об интересе сторонников Трампа к гражданству РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что получает в социальных сетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с вопросами о процедуре получения российского гражданства. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова отметила, что вопрос о получении гражданства РФ является «самым популярным» сообщением из США. Она пояснила, что сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих взглядов.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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