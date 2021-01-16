Норвегия разочарована выходом России из Договора по открытому небу

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что королевство разочаровано заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), передает РИА «Новости».

«Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участниками», — сказала Сёрейде.

Глава ведомства отметила, что Норвегия обеспокоена «продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями». Также она добавила, что после заявления России с другими странами-участницами договора придется обсудить вопрос о возможности сохранения ДОН.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Россия заявила, что будет добиваться того, чтобы оставшиеся участники продолжили выполнять договоренности.

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