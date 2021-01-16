СМИ: Трамп запросил данные о республиканцах, проголосовавших за его импичмент

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал у своих политических советников предоставить ему информацию о 10 конгрессменах-республиканцах, которые поддержали его импичмент. Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что глава государства, опасаясь, что его бывшие сторонники перейдут на сторону демократов, захотел узнать, делал ли он когда-нибудь что-нибудь для них.

По данным газеты, Трамп встревожен дезертирством против него в собственной партии. Также в последние дни политик связывался с конгрессменами-республиканцами, чтобы посоветоваться, каких адвокатов нанимать для защиты в рамках импичмента. Советники Трампа, согласно информации WSJ, призвали его не обращаться к личному адвокату Руди Джулиани.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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