СБ ООН одобрил кандидатуру Яна Кубиша на пост спецпосланника по Ливии

Совет безопасности ООН одобрил кандидатуру Яна Кубиша на должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предложил назначить на вакантную должность спецпосланника по Ливии нынешнего спецкоординатора ООН по Ливану Яна Кубиша.

«Возражений не было», — сообщил источник.

Отмечается, что эту информацию подтвердил другой источник.

Теперь окончательное решение о назначении Кубиша должен принять Гутерреш.

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