Дмитрий Медведев назвал систему президентских выборов в США устаревшей

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Существующая в США избирательная система устарела и более не может считаться эффективной. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной ТАСС.

Об этом, по его словам, свидетельствует «длительное оспаривание результатов выборов в судах», масштабные нарушения электорального законодательства, трудности с доступом на участки для международных наблюдателей, а также «отсутствие стандартных процедур регистрации, определения личности избирателя, оформления и подачи бюллетеня». В этом году, добавляет запредседателя Совбеза РФ, ситуацию еще больше усугубило масштабное голосование по почте.

«Всё это едва ли соответствует тем нормам демократии, которые Вашингтон высокомерно навязывает другим странам», — подчеркнул он.

Медведев приходит к выводу, что «неуклюжая, безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность» приводит к нестабильности как внутри США, так и на международной арене. Ее последствием становится непредсказуемость действий американской администрации и «токсичность этой страны даже для союзников и партнеров».

При этом зампред Совбеза РФ подчеркивает: только сами американцы могут принять решение о реформе избирательной системы.

«Пока реального движения к этому нет. Нет даже намёков на желание что-то изменить. А мировое сообщество при этом уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание США меняться», — резюмирует он.

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