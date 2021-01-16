Дмитрий Медведев назвал систему президентских выборов в США устаревшей

Существующая в США избирательная система устарела и более не может считаться эффективной. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной ТАСС.

Об этом, по его словам, свидетельствует «длительное оспаривание результатов выборов в судах», масштабные нарушения электорального законодательства, трудности с доступом на участки для международных наблюдателей, а также «отсутствие стандартных процедур регистрации, определения личности избирателя, оформления и подачи бюллетеня». В этом году, добавляет запредседателя Совбеза РФ, ситуацию еще больше усугубило масштабное голосование по почте.

«Всё это едва ли соответствует тем нормам демократии, которые Вашингтон высокомерно навязывает другим странам», — подчеркнул он.

Медведев приходит к выводу, что «неуклюжая, безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность» приводит к нестабильности как внутри США, так и на международной арене. Ее последствием становится непредсказуемость действий американской администрации и «токсичность этой страны даже для союзников и партнеров».

При этом зампред Совбеза РФ подчеркивает: только сами американцы могут принять решение о реформе избирательной системы.

«Пока реального движения к этому нет. Нет даже намёков на желание что-то изменить. А мировое сообщество при этом уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание США меняться», — резюмирует он.

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