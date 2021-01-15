Берлускони выписался из больницы, где лечился от сердечной аритмии

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2014 год
Luca Bruno/AP

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из кардиоторакального центра в Монако, куда попал из-за сердечной аритмии. Об этом сообщил телеканал Bfm.

«Я хочу успокоить всех: у меня хорошее здоровье», — написал накануне политик на своей странице в Facebook после распространившейся в СМИ информации о том, что в качестве мер предосторожности врачи решили его обследовать.

Отмечается, что 84-летний Берлускони покинул клинику в пятницу утром, 15 января, на черном фургоне Mercedes с затемненными стеклами.

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