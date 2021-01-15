Пушков предрек Байдену возвращение импичмента «бумерангом»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что превращение импичмента в «банальную процедуру» вернется американским демократам «бумерангом».

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию», – написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что республиканцы не смогут инициировать процедуру импичмента до выборов в Конгресс в 2022 году, так как у них нет контроля над палатой представителей. При этом он добавил, что, если им удастся преодолеть разрыв в пять мест, «Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.

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