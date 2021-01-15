В Госдуме исключили компромисс по Крыму с Украиной

Компромисс между Россией и Украиной по вопросу принадлежности Крыма исключен, полуостров является законной российской территорией, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат счел «чисто политическим» заявление первого президента Украины и представителя страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о готовности Киева к компромиссу.

«Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. Это исключено. Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это», – отметил Шеремет.

Он также подчеркнул, что именно с признания статуса Крыма должно начаться урегулирование российско-украинских отношений.

Ранее Кравчук заявил, что украинская власть готова к компромиссам с Россией по вопросам Крыма и Донбасса.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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