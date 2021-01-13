В офисе Зеленского назвали непростой встречу «нормандских» политсоветников

Следующая встреча советников лидеров в «нормандском формате» пройдет 22 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента.

Переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по украинскому урегулированию прошли 12 января в Берлине. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Уточняется, что в ходе консультаций, которые длились больше шести часов, советники лидеров «нормандской четверки» обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых главами Украины, России, ФРГ и Франции во время саммита в Париже в 2019 году.

«Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

На первом за три года саммите «нормандского формата», который прошел в Париже в декабре 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В документе отмечается, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев пообещал снять санкции с России после ухода из Донбасса

— Козак рассказал об итогах переговоров «нормандской четверки»

— Козак: режим прекращения огня в Донбассе «худо-бедно» соблюдается