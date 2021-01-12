Трамп заявил об отсутствии риска его отстранения по 25-й поправке к конституции

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что нет никакого риска его отстранения по 25-й поправке к американской конституции, передает РИА «Новости».

По утверждению пока еще действующего главы Белого дома, отстранение по данной поправке несет для него «нулевой риск».

Трамп также заявил, что импичмент, который готовится в отношении него в Палате представителей, является «самой большой и злобной фальшивкой».

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к конституции США и провести голосование по отстранению Трампа от обязанностей президента.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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