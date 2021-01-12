Трамп заявил, что его импичмент вызовет «невероятный гнев»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрение его импичмента вызовет «невероятный гнев», передает CNBC.

По словам главы государства, тема импичмента является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

«Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев», — заявил американский лидер.

Он добавил, что импичмент представляет «огромную опасность» для США.

Ранее палата представителей обнародовала текст резолюции об импичменте, согласно которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.