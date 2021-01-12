Президент Португалии получил положительный тест на COVID-19

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте главы государства.

При этом уточняется, что у 72-летнего политика не наблюдаются симптомы заболевания.

Всего португальский лидер сделал три теста: в воскресенье, 10 января, тест дал отрицательный результат, анализы на антитела, проведенные в понедельник, 11 января, также оказались отрицательными. Однако еще один ПРЦ-тест, который также сделали в понедельник, обнаружил коронавирус.

Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием президента были отменены.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 91 млн заболевших, свыше 65 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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