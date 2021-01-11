Алиев оценил встречу с Путиным и Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном была продуктивной и полезной для развития Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

Алиев поблагодарил российского лидера за организацию встречи.

«Разделяю ваше мнение о том, что встреча эта очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона», — отметил он, обращаясь к Путину.

Президент Азербайджана добавил, что положения трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Карабахе выполняются, а российские миротворцы эффективно выполняют свои задачи.

Ранее Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву на переговоры.

До этого главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.