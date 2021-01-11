Пашинян вылетел в Москву на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву на встречу с российским и азербайджанским лидерами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армянское правительство.

«Премьер-министр Пашинян уже вылетел в Москву», — отметили в пресс-службе.

Ранее оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит Пашиняна. Полицейские задержали одного из митингующих, но через час отпустили его.

11 января пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Политики обсудят урегулирование в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по этому вопросу.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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