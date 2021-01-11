В Совфеде прокомментировали слова Пелоси о связи Трампа с Россией

Слова о возможной связи президента США Дональда Трампа с Россией — глупость. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, пишет РИА «Новости».

«Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать», — сказал Косачев.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой» российского президента Владимира Путина и допустила, что у Москвы есть компромат на американского лидера.

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