В Совфеде прокомментировали слова Пелоси о связи Трампа с Россией
Карина Казанцева
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Слова о возможной связи президента США Дональда Трампа с Россией — глупость. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, пишет РИА «Новости».
«Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать», — сказал Косачев.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой» российского президента Владимира Путина и допустила, что у Москвы есть компромат на американского лидера.
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