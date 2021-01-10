ЦИК: Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

В Киргизии по результатам обработки 47% участков на выборах президента лидирует Садыр Жапаров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК республики.

«Поступило 1163 сигнала с АСУ (участки с электронными урнами) из 2474. Это 47% уже обработано. Жапаров - 73,04%», — сказали в ЦИК.

Следующий кандидат набрал 5% голосов.

«То есть разрыв большой», — утончили в комиссии.

В Киргизии проходят досрочные выборы президента страны. Одновременно граждане республики голосуют на референдуме о форме правления в стране. Избиратели выбирают между президентской и парламентской формами правления или же вариантом «против всех».

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