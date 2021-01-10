Путин обсудил с Макроном встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе переговоров политики обсудили предстоящую встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве, в ходе которой планируется обсуждение урегулирования ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.
Переговоры российского и французского президентов прошли в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана пройдет в понедельник, 11 января, в Москве.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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