Лукашенко назвал привычным обращение к нему «батька»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о рабочем дне главы государства в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, у него нет времени думать об усталости, поскольку «президент — это белка в колесе».

«Вот колесо вертится - ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее (нет. — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что привык к тому, что его называют «батькой»: «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька».

Кроме того, политик отметил, что не любит командировки, поскольку тяжело переносит длительные перелеты.

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