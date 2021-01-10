Переговоры Алиева и Пашиняна пройдут в Москве 11 января по инициативе Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут участие в трехсторонних переговорах в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин инициировал проведение данного мероприятия. Трехсторонние переговоры состоятся в понедельник, 11 января.

Согласно заявлению, лидеры стран обсудят урегулирование ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, а также дальнейшие шаги.

Кроме того, Путин в понедельник также проведет отдельные консультации с Алиевым и Пашиняном.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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