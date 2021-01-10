Депутат: Зеленский мог вакцинироваться российской вакциной от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский мог привиться российской вакциной от COVID-19. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, передает NewsOne.

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — говорится в сообщении.

При этом Кива назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции самой эффективной на сегодняшний день.

Депутат не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

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