Пушков оценил серьезность намерения Маска колонизировать Марс
Максимс Краюшкинс
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы основателя американской компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс. Об этом он пишет у себя в Twitter.
«Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией», — написал он.
По словам Пушкова, остальное «лишь слова, пиар и бизнес».
Как сообщалось, основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество, чтобы заселить Марс. До этого стало известно, что состояние Маска увеличилось до $185 млрд, что сделало его самым богатым человеком в мире.
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