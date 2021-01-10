Apple убрала из App Store приложение, которым пользовались сторонники Трампа

Компания Apple убрала из AppStore приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.

«На нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы», — говорится в сообщении.

В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.

Ранее в Twitter заявили о блокировке личного аккаунта Трампа. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Однако президент страны, придя в ярость от произошедшего, заявил в в официальном аккаунте своего штаба, что Twitter не заставит его замолчать.

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