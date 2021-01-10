Защитниками Трампа в деле об импичменте могут стать Джулиани и Дершовиц

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры Руди Джулиани и Алана Дершовица на роль защитников на возможном процессе об импичменте. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Столкнувшись с угрозой второго импичмента, президент Дональд Трамп начинает думать о том, кто будет представлять его на судебном процессе в сенате», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Трамп «рассматривает возможность найма скандального адвоката Алана Дершовица для своей группы защиты по импичменту».

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США подготовили проект документа об импичменте Трампа «за подстрекательство к мятежу».

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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