Переговорщик США с РФ по контролю над вооружениями покинул пост

Один из переговорщиков США с Россией по контролю над вооружениями,

подал в отставку и покинул должность из-за беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщило издание Washington Post

Как пишет издание, Форд направил письмо коллегам и сообщил, что покинет должность 15 января. Тем не менее, спустя сутки он изменил свое решение и объявил об уходе с поста «с этого момента».

«Я не могу продолжать служить в администрации во время, когда кто-то желает потакать или даже разжигать мятеж с насилием против страны, которой я дорожу и чью конституцию я дал священную клятву поддерживать и защищать», — приводятся слова Форда.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Twitter заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе

— Почти половина республиканцев поддержали штурм Капитолия

— Задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину отпустили