У Пелоси украли из кабинета ноутбук во время беспорядков в Капитолии
Антон Демидов
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В ходе беспорядков в Капитолии у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был украден ноутбук. Об этом в Twitter написал ее помощник Дрю Хэммилл.
По его словам, компьютер украли из конференц-зала.
Как сообщил Хэммилл, этот ноутбук использовался только для проведения презентаций.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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