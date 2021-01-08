Фридрих Мерц заявил о высоких шансах занять пост канцлера ФРГ

Кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом он сказал в эфире телеканала N24.

Он отметил, что в последнее время имел стабильную поддержку со стороны партии и населения Германии.

По его словам, всего в настоящий момент есть три кандидата, каждый из которых имеет своих сторонников в объединениях ХДС, в землях и округах. При этом Мерц напомнил, что финальное решение примут делегаты.

В сентябре 2021 года в ФРГ намечены выборы в бундестаг. Меркель не планирует в них участвовать. С новогодним обращением в следующем году она сможет обратиться к немцам в том случае, если не успеет вступить в должность новый канцлер.

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