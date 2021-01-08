Трамп признал результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что после утверждения результатов выборов конгрессом намерен сконцентрироваться на мирной передаче власти новой администрации.

Об этом глава государства заявил в ходе обращения, опубликованного на его странице в Twitter.

«Мой штаб использовал все законные способы оспорить результаты выборов <...> Поступая так, я боролся, чтобы защитить американскую демократию <...> Сейчас конгресс утвердил результаты, и инаугурация новой администрации состоится 20 января. Я сейчас сфокусируюсь на обеспечении мирной передачи власти», – подчеркнул Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Администрация Трампа работает над передачей власти Байдену

— Команда Трампа отозвала иски по результатам выборов в Джорджии