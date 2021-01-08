Команда Трампа отозвала иски по результатам выборов в Джорджии

Команда действующего президента США Дональда Трампа отозвала иски с требованием пересмотра результатов выборов в штате Джорджия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.

«Вместо того, чтобы представить свои доказательства и свидетелей <...> команда Трампа разумно решила, что самым мудрым решением будет закрыть их необоснованные дела», – указано в заявлении Раффенспергера.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

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