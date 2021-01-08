Пушков предрек «конец гражданского мира» в США

Члена Совета Федерации Алексей Пушков назвал беспорядки в американском Капитолии «концом гражданского мира» в США. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«События <...> в Вашингтоне, разумеется, не являются попыткой госпереворота.<...> Захват Капитолия как акт ограниченной по численности группы людей не является и предверием гражданской войны. Но чем он точно является, так это концом гражданского мира в США», – написал сенатор.

По словам Пушкова, процесс был запущен участниками протестов и погром летом 2020 года, а также левыми радикалами и поддерживающими их силами.

«Конец гражданского мира, выражающийся в небывалом по охвату и остроте расколе общества, - качественно новое состояние нынешней Америки», – подчеркнул член Совфеда.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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