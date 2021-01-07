Косачев: выборы президента уничтожили имидж США как лидера демократии

Последние несколько месяцев негативно сказались на репутации Соединенных Штатов и уничтожили имидж страны как лидера демократии. Об этом в беседе с «Газетой. Ru» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, репутация США начала меняться еще с избирательной кампании. «То, как она была организована, а организована она была совершенно точно не по высшим, а по низшим стандартам — почтовое голосование, процедура регистрации голосов, процедуры подсчета этих голосов — совершенно точно не делало чести США, не задавало некую планку, некий стандарт, а ровно наоборот», — уверен сенатор.

Потом, при подсчете голосов, весь мир наблюдал за «необъяснимыми скачками», когда в течение одного часа десятипроцентное отставание одного из кандидатов менялось на десятипроцентное лидерство. По мнению представителя Совфеда, это невозможно ни математически, ни политически.

«Мы видели, как требования проверки возможных подозрений, возможных фальсификаций отметались, сводились к проформе, и все это, безусловно, на мой взгляд, не просто размыло, но испортило, уничтожило имидж, образ США как лидера демократии», — заявил Косачев.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых наибольшее количество голосов набрал демократ Джо Байден. Накануне, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. Однако 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

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